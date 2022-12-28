وجه النائب أ. د. حمد المطر سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، عن عدد شاغلي وظيفة (باحث نفسي ـ أخصائي اجتماعي) في كل روضة من رياض الأطفال في منطقة الأحمدي التعليمية.



ونص السؤال على ما يلي:



تولي الدولة أهمية كبيرة للتعليم بما في ذلك المراحل الأولية منه، ولما كانت رياض الأطفال هي أولى مراحل التعليم وتدريب الأطفال على الأنشطة التربوية المتنوعة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد شاغلي وظيفة (باحث نفسي ـ أخصائي اجتماعي) في كل روضة من رياض الأطفال في منطقة الأحمدي التعليمية.



2 ـ ما العدد الواجب توافره من شاغلي الوظيفتين المذكورتين أعلاه في كل روضة؟



3 ـ هل هناك زيادة في عدد شاغلي الوظيفتين المذكورتين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما مبررات ذلك؟ وإن كان هناك نقص في العدد، فما أسباب ذلك؟



4 ـ صورة ضوئية من قرارات تعيين ونقل الباحثات والاخصائيات خلال آخر ثلاث سنوات، وهل اجتزن الاختبار المخصص لهن، وسنوات الخبرة المقررة لتحديد مركز العمل في ريـــاض الأطفــال؟