منحت السلطات السورية موافقتها على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها، عقب فرض الأردن قيودا على استخدام شركات الطيران الروسية لمجاله الجوي، بحسب ما نقلت وسائل اعلام سورية.



ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور، قوله: «تقدمت هيئة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجوائها»، مشيرا إلى أن الحكومة السورية أصدرت إذنا بالموافقة على الأمر فورا. وأضاف: «لقد طلبت سورية من روسيا تزويدها بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية ممكنة، وفي الوقت الحالي نحن ننتظر ردا من الجانب الروسي»، مؤكدا أن سورية قادرة على ضمان المرور الآمن للطائرات الروسية عبر أجوائها.



وأكد المسؤول السوري أن طائرات الخطوط الجوية القبرصية والعراقية واللبنانية والأردنية تطير في الوقت الحالي عبر سورية إلى لبنان والأردن.