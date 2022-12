حافظ «Avatar: The Way of Water» على صدارة شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية مع إيرادات قاربت 90 مليون دولار، رغم العاصفة الشتوية القاسية التي ألزمت ملايين الأميركيين منازلهم في العطلة المطولة لعيد الميلاد، على ما أعلنت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وبلغ إجمالي إيرادات العمل الذي يحمل توقيع المخرج جيمس كاميرون وأنتجته «توينتيث سنتشري»، 287.7 مليون دولار محليا، ليصبح خامس أكثر الأفلام درا للعائدات عام 2022.



وعودة إلى أحوال الطقس في أميركا، فعلى مدى أيام من البرد القارس أودت «عاصفة القرن الثلجية»، التي عرفت أيضا باسم «الإعصار المتفجر»، بحياة نحو 50 شخصا على الأقل وأحدثت فوضى في حركة السفر أيضا.



ولاتزال مناطق في شمال شرق الولايات المتحدة تحت تأثير العاصفة التي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة وتأخير مواعيد رحلات جوية ووفيات في تسع ولايات، وفق الأرقام الرسمية.



في ولاية نيويورك، أشارت السلطات إلى ظروف قاسية، لاسيما في بوفالو، مع تساقط كثيف ومطول للثلوج، والعثور على جثث في السيارات وتحت الثلوج وتفقد عناصر الإغاثة السيارات بحثا عن ناجين.



أجبرت العاصفة الكبرى المصحوبة بثلوج كثيفة ورياح قوية ودرجات حرارة انخفضت إلى ما دون الصفر، سلطات الطيران على إلغاء أكثر من 15 ألف رحلة جوية أميركية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك نحو اربعة آلاف رحلة الإثنين، وفقا لموقع تتبع حركة الطيران «فلايت أوير».



وتعد بافالو في مقاطعة إري التي غالبا ما تشهد شتاء قاسيا، محور الأزمة بعد أن دفنت المدينة تحت طبقات كثيفة من الثلوج.