منصور السلطان



أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي مساء أول من أمس وافدا من الجنسية الهندية يروج الخمور المحلية والمستوردة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة الفحيحيل وبحوزته 55 زجاجة خمر مستوردة ومحلية.



ووفق مصدر أمني أفاد لـ«الأنباء» بأن رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي وخلال تجولهم مساء الإثنين في منطقة الفحيحيل اشتبهوا بسيارة وبعد إجبار قائدها على التوقف لاذ بالفرار على الأقدام فتم اللحاق والإمساك به، حيث تبين انه هندي الجنسية واعترف بأنه يروج الخمور بسيارته وبعد تفتيشها عثر على 12 زجاجة خمر مستوردة، بالإضافة الى 43 قنينة خمر محلية.



وعليه، تمت إحالته وكمية الخمور المضبوطة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.