عبدالله قنيص



وجه وكيل نيابة حولي بإحالة جثة مواطن في العقد الرابع من عمره الى الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة وتصنيف القضية باعتبارها شبهة جنائية.



واستنادا الى ما ذكره مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن بلاغا ورد من مواطن أكد انبعاث رائحة كريهة من داخل منزل جاره في منطقة سلوى، وبانتقال رجال الامن والاسعاف شوهدت جثة مواطن داخل احدى الغرف وقد أوشكت على التحلل وتخرج رائحة كريهة.



ولدى معاينة الطب الشرعي عليه بشكل مبدئي، افاد بأن الوفاة مر عليها ما لا يقل عن اسبوع، هذا وتم الإيعاز لرجال الأدلة الجنائية بمعاينة مكان العثور على الجثة.