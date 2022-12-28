عبدالعزيز الفضلي



أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، أن اختبارات طلبة الصفين العاشر والحادي عشر مستمرة اليوم الأربعاء حسب الجدول المعلن سابقا، لافتة إلى أنه لا يوجد ما يستدعي تأجيل الاختبارات.



وأشارت المصادر إلى ان وزارة التربية على تواصل مستمر مع إدارة الأرصاد الجوية ومختلف الجهات المعنية، والأمور مطمئنة، خاصة أن طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة قد أنهوا فصلهم الدراسي الأول، ويتبقى طلبة الثانوية العامة، حيث ينهي طلبة الصفين العاشر والحادي عشر اختباراتهم هذا الأسبوع، على أن يبدأ طلبة الصف الثاني عشر امتحاناتهم الأسبوع المقبل اعتبارا من الاثنين 2 يناير.