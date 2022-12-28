القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له امس - أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لتداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة.



وشددت على أن كل مبيدات الآفات الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما، ومطابقة لجميع المواصفات القياسية، ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين، أو على الإنتاج الزراعي، مشيرة إلى شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع أسواق ومنافذ بيع المبيدات الزراعية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كل المبيدات الزراعية، إلى جانب سحب عينات منها سواء محلية الصنع أو المستوردة لتحليلها بالمعمل المركزي للمبيدات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، ولضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كل المبيدات الزراعية، مع ضبط المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر وغير المسجلة من قبل الوزارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.