قام وفد من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بزيارة إلى مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث بجامعة الكويت، وضم وفد جامعة الكويت كلا من القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د. عثمان الخضر، ومساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الابحاث د.نورية الكندري، ومساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين الغبرا، ومساعد نائب مدير الجامعة لتمويل وتنفيذ الأبحاث د.عبدالله سلطان، ومن جانب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فقد تكون الوفد من د.محمد الرمضان مدير إدارة البحوث، ود.ميثم صفر مدير برنامج منح البحوث، وم. خالد العوضي مدير مكتب دعم البحوث.



وتأتي هذه الزيارة لاستكمال التنسيق في الأمور الإدارية والفنية والمالية وفقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين في19 ديسمبر 2012 وتهدف الاتفاقية إلى التعاون البحثي بين جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجالات دعم العلوم والتكنولوجيا ذات العلاقة بالتنمية في الكويت، ودعم مشاريع البحوث العلمية والأساسية والتطبيقية في المجالات المختلفة، والاطلاع على المشاريع التي تقوم المؤسسة بتمويلها بهدف تذليل الصعوبات التي يواجهها الباحثون.



وتم خلال الاجتماع عرض العديد من جوانب التعاون العلمي والبحثي المشترك بين المؤسستين، حيث أكد أ.د.عثمان الخضر على ما تبذله جامعة الكويت من جهود مستمرة في سبيل تذليل العقبات أمام تحقيق التعاون البحثي المثمر مع هذه المؤسسة العريقة.