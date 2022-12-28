أعلنت قوة الإطفاء العام أمس أن إدارة العمليات المركزية فعلت خطة الطوارئ ‏مع الجهات المعنية والتي تم وضعها مسبقا للتعامل مع الحوادث المتعلقة بموسم الأمطار.



وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالقوة، في بيان صحافي، إن فرق الإطفاء تعاملت خلال فترة هطول الأمطار على البلاد مع عدد من البلاغات والحوادث المتفرقة.



وأوضحت أن فرق الإطفاء قامت بالتعامل مع عدد البلاغات المتفرقة من بينها مركبات تعطلت وعلقت في تجمعات مياه الأمطار وأخرى تعرضت لحوادث تصادم، كما قامت الفرق بسحب مياه أمطار تسببت في تعطل حركة المرور بعدد من الطرق.