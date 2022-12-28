اعتصم عشرات الفلسطينيين امس في عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة ضمن حملة «مسيرة الخلود»، مطالبين بتسليم جثامين تحتجزها إسرائيل بينها جثث أسرى قضوا داخل معتقلات الاحتلال.



وكان أكبر تلك الاعتصامات أمام مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة رام الله، شاركت فيه والدة الأسير ناصر أبو حميد الذي أعلنت وفاته الأسبوع الماضي داخل السجن بعد صراع مع مرض السرطان ورفضت إسرائيل تسليم جثمانه لذويه.



وأطلقت مجموعة من المؤسسات الفلسطينية حملة «مسيرة الخلود» لاسترداد الجثامين المحتجزة واستخدمت وسم «#بدنا_أولادنا».



وتجمع العشرات أمام مخيم الأمعري حاملين العلم الفلسطيني وملصقات تحمل صورة أبوحميد فيما حمل آخرون نعشا فارغا كتب عليه اسمه ولف بالعلم الفلسطيني.



وقالت والدته لطيفة أبو حميد لوكالة «فرانس برس»، وهي تضع صورة ناصر على صدرها وتقف بين المعتصمين «جئت لأطالب بجثمان ابني وكل الشهداء المحتجزين»، وأضافت «أقول لكل العالم العربي والعالمي ولكل إنسان: نحن نريد أولادنا المحتجزين، أريد ناصر حتى أحضنه وأضمه، ولن أسامح».



الى ذلك، اقتحم مستوطنون بقيادة الحاخام الاسرائيلي المتطرف يهودا جليك، امس باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحافي، إن المستوطنين وهم بالعشرات اقتحموا «الأقصى» من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا الى شروحات حول الهيكل المزعوم.



من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 30 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال 14 مواطنا من محافظة رام الله غالبيتهم من بلدة «سلواد»، فيما تم اعتقال سبعة، بينهم أسير محرر وشقيقان، من محافظة «نابلس» الواقعة إلى الشمال من رام الله، وفي «جنين» شمالا، اعتقلت تلك القوات شابين من بلدة «جبع»، وفي الخليل، جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين عماد الغماري (23 عاما)، ونبيل هاشم القيسية (24 عاما) من بلدة «الظاهرية».



وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال خمسة شبان، أثناء تصديهم لاعتداءات المستوطنين استولوا على 5 دونمات في أرض «الحمرا» بمنطقة العين ببلدة سلوان.