قبل أيام على موعد انتهاء مدة تفويض مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود مع تركيا، تحدثت تقارير اعلامية عن شروط روسية جديدة لتمديد هذه الآلية وسط مساع من موسكو لإلغائها نهائيا وحصر ادخال المساعدات لملايين النازحين والمحتاجين شمال غرب البلاد عبر خطوط التماس مع مناطق سيطرة حكومة دمشق.



ومع اقتراب نهاية التفويض في 10 يناير المقبل، نقل موقع تلفزيون «سورية» عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن روسيا طرحت في أروقة مجلس الأمن الدولي ثلاثة شروط جديدة للموافقة على تجديد التفويض لاستمرار ادخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.



الشرط الأول يطلب اشراك موسكو في الرقابة على المساعدات التي تدخل من تركيا، والشرط الثاني تمويل دولي لإصلاح شبكة الكهرباء في مناطق سيطرة حكومة دمشق التي تعاني من أزمة وقود وكهرباء تهدد بانفجار الاوضاع الاجتماعية، اضافة الى تخصيص المزيد من المشاريع لعمليات إعادة ما يسمى «التعافي المبكر» وهو ما تربطه الدول الغربية بإحراز تقدم ملموس في العملية السياسية. اما الشرط الثالث فهو زيادة كمية المساعدات الداخلة عبر خطوط التماس بإشراف حكومة دمشق.



وكان السفير الروسي الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا ألمح الخميس الماضي، إلى احتمالية عرقلة التوصل إلى تفاهم حول التمديد. وقال ان سياق الوضع السوري يجعل النقاش حول تمديد آلية المساعدات عبر الحدود غير ملائم، معتبرا أن روسيا غير مقتنعة بعدم وجود بديل لعملية إيصال المساعدات إلى سورية عن طريق تركيا.



واتخذت الدول الغربية خطوة استباقية تحسبا لاستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تمديد التفويض، حيث دعمت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا تأسيس آلية جديدة للمساعدات تدعى «إنصاف».



وبحسب ما أكدته مصادر ديبلوماسية لموقع تلفزيون سورية، فإن المنظمات الإنسانية السورية العاملة في شمال البلاد، بدأت بتقديم طلبات للحصول على منح من صندوق المساعدات الجديد، بعد أن خصصت الدول المانحة مبلغا أوليا له وقيمته 25 مليون يورو.



ومن غير المستبعد أن تتم عملية زيادة التمويل المخصصة للآلية الجديدة، في حال تعنتت روسيا، واستخدمت «الفيتو» في مجلس الأمن، فمن الممكن أن ترتفع خلال النصف الثاني من عام 2023 إلى 200 مليون يورو.



وستشرف شركة آدم سميث الدولية على إدارة صندوق المساعدات الجديد، وآلية صرف المخصصات للمنظمات الإنسانية، والتوزيع للمحتاجين سيكون نقديا وليس مواد عينية، حيث سيستند التوزيع بداية إلى قوائم معدة مسبقة من قبل الأمم المتحدة، مع تشكيل آلية موثوقة من أجل وضع جداول جديدة للتوزيع، تضمن وصول المساعدات إلى محتاجيها، لتلافي أي ثغرات قد تكون موجودة في القوائم القديمة.



ومن الواضح أن هناك توجها غربيا جديدا للضغط على روسيا في الملف السوري، نتيجة تصاعد حدة التوتر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تشرف أيضا شركات أميركية متخصصة بالتنسيق مع منظمات إنسانية سورية، على إعداد دراسات قانونية تبرر استمرار المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود دون موافقة دمشق، استنادا إلى قرارات سابقة اتخذها مجلس الأمن.



وفي ظل التلويح بخيارات دولية بديلة لإدخال المساعدات إلى سورية، غالبا ستتجنب موسكو استخدام حق النقض (الفيتو) ضد تمديد التفويض، والراجح أنها ستسعى لإدخال أقصى تعديلات ممكنة على قرار التمديد الجديد، مع تقييده بمدة زمنية قصيرة تبلغ 6 أشهر.



وبفعل «الفيتو»، تمكنت روسيا من تقليص عدد المعابر التي تدخل فيها المساعدات الى معبر واحد فقط ونجحت في اغلاق معبرين مع العراق ومعبر آخر مع تركيا، ثم استطاعت الحصول على تنازل من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بإقرار ادخال مساعدات عبر خطوط التماس حيث تسيطر الحكومة في دمشق على كمية وماهية المساعدات التي يتم إدخالها.