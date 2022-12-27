كميات المياه تمركزت في المنطقة الجنوبية



عاطف رمضان



قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالتكليف والناطق الرسمي باسم وزارة الاشغال م.أحمد الصالح، في تصريح صحافي، ان البلاد شهدت كميات كبيرة من مياه الامطار تمركزت في المنطقة الجنوبية مما تسبب في وجود بعض السيول القادمة من جهة البر، مشيرا الى ان من المناطق التي تأثرت بذلك تقاطع الشعيبة، وان الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعاملت مع الموقع بالتعاون مع «الدفاع المدني» وتواجدت كذلك «قوة الاطفاء» في الموقع.



وأضاف م.الصالح ان في مثل هذه الحالات تتعاون جهات متعددة في الدولة وتعمل كفريق واحد.



وأشار الى ان الوزارة لم تغفل عن المنطقة الجنوبية مثل صباح الأحمد السكنية لضمان عدم تراكم المياه فيها، حيث قام فريق من الحرس الوطني ووزارة الدفاع وقوة الاطفاء بتزويد فريق من الهيئة العامة للطرق والنقل البري ببعض المضخات للتأكد من تفريغ المجرور الخاص في منطقة صباح الأحمد السكنية لضمان خلوه من المياه تحسبا من حدوث طفح للمياه في المنطقة.