واجه النائب الجمهوري جورج سانتوس الذي انتخب عضوا في الكونغرس في نوفمبر، انتقادات ودعوات متزايدة للاستقالة امس، بعد اعترافه بأنه زيف جزءا كبيرا من سيرته الذاتية، رافضا في الوقت نفسه التخلي عن مقعده.



وساعد فوز سانتوس في إحدى مقاطعات نيويورك، حزبه في تأمين غالبية محدودة في مجلس النواب.



لكن تحقيقا أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» أثار شكوكا بشأن أجزاء رئيسية من سيرته العلمية والمهنية، التي روج لها خلال الحملة الانتخابية.



واعترف سانتوس في مقابلتين منفصلتين بأنه قام بتزييف جزء كبير من سيرته الذاتية، مشيرا إلى أنه لم يعمل لدى «غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» ولم يتخرج من الكلية، على عكس ما كان قد صرح به.



مع ذلك، رفض الجمهوري التخلي عن مقعده في الكونغرس وقال لصحيفة «نيويورك بوست»: «أنا لست مجرما»، ما أثار مقارنات مع تصريح غير شعبي للرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في العام 1973 قال فيه «أنا لست محتالا».



واعتذر سانتوس عما وصفه بـ «تجميل سيرتي الذاتية»، غير أن بعض مبرراته اعتبرت غير مقنعة، خصوصا دفاعه عن ادعائه بأنه يهودي.



وقال للصحيفة «أنا كاثوليكي. لأنني علمت بأن لدى عائلة أمي خلفية يهودية، قلت إنني (شبه) يهودي Jew-ish».



ولاتزال تطرح تساؤلات عن وضع سانتوس المالي، بينما أثار الديموقراطيون احتمال انتهاكه للقانون عبر الكذب بشأن الإفصاح عن أمواله خلال حملته الانتخابية.



وفي السياق، طالب عدد من أعضاء حزب الرئيس جو بايدن بأن يدعو الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي إلى التصويت لطرد سانتوس إذا لم يستقل.



وكتب عضو الكونغرس عن نيويورك ريتشي توريس عبر «تويتر»، «اعترافه المثير للشفقة يجب ألا يصرف انتباهنا عن المخاوف بشأن الجريمة والفساد المحتملين».



وأضاف «على لجنة الأخلاق التحقيق في كيفية جني أمواله. حيث هناك دخان، هناك نار».



من جهته، اتهم عضو الكونغرس عن كاليفورنيا إيريك سوالويل، سانتوس بـ «الاحتيال على ناخبي لونغ آيلاند بشأن سيرته الذاتية بالكامل»، بينما حث الاستراتيجي الديموقراطي كورت بارديلا، مكارثي على «المطالبة باستقالته».



وقال بارديلا «إذا رفض سانتوس، يجب أن لا يشغل مقعدا في الكونغرس الجديد».