أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إغلاق عدد من الطرق في محافظات الأحمدي والفروانية والجهراء والعاصمة بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد وما نتج عنها من تجمعات للمياه بعدما أغلقت في وقت سابق اليوم طرقا أخرى أيضا.

وقالت الوزارة في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن الطرق التي تم إغلاقها في محافظة الأحمدي هي تقاطع ميناء عبدالله القادم من الملك عبد العزيز وتقاطع الشعيبة القادم من المدينة باتجاه النويصيب والطرق السريعة تقاطع ميناء الشعيبة باتجاه النويصيب على الملك عبدالعزيز والملك عيسى باتجاه المدينة قبل تقاطع الاستقلال.



وأضافت أن الطرق التي تم إغلاقها في محافظة الفروانية هي دوار الأمم النازل على طريق الدائري الرابع باتجاه منطقة السالمية وطريق المطار الموازي لمنطقة الفروانية، وفي محافظة الجهراء تم إغلاق طريق الدائري السادس الخارج من منطقة سعد العبدالله، وفي محافظة العاصمة طريق الجهراء مع طريق الغزالي باتجاه (سيتي سنتر).



وكانت الوزارة أغلقت في وقت سابق اليوم طريق الفحيحيل باتجاه منطقة أم الهيمان وطريق الفحيحيل الساحلي باتجاه مجمع الكوت وميناء الشعيبة المخازن.