منصور السلطان

ترأس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد الاجتماع الختامي للجنة إزالة المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام صباح أمس الثلاثاء بحضور ممثلي الجهات المعنية، حيث تمت مناقشة ووضع التوصيات التي تراها اللجنة تمهيداً لرفعها الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد لاتخاذ ما يلزم لتطبيق هذه التوصيات بين الجهات الحكومية المعنية للحد وتفادي تكرار المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق.



وقدم الفريق المكراد الشكر للجهات المشاركة بالاجتماعات، وأكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتقيد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق لحماية الارواح والحد من الخسائر.