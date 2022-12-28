وجه النائب احمد لاري سؤالاً إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي قال في مقدمته، نمى إلى علمي بأن فحص التروپونين في الدم منقطع حالياً في وزارة الصحة، وهو أنزيم من أنزيمات القلب غالباً يرتفع في حالة الإصابة بالذبحة الصدرية وجلطات القلب، وهو فحص مهم وأساسي وروتيني.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

１- هل صحيح أن فحص التروپونين لا يتوفر حالياً في بعض المستشفيات الحكومية في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – فيرجى إفادتي عن كيفية إجراء فحص لحالات الإصابة بالذبحة الصدرية وجلطات القلب في تلك المستشفيات.

２- هل يوجد فحص بديل للتروپونين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – فهل يعطي نفس النتائج المرجوة.

３- هل كانت هناك تحذيرات سابقة من الجهات المعنية بوزارة الصحة بإمكانية نقصه وطلب سرعة توفيره كفحص أولي أساسي وروتيني؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – فيرجى تزويدي بالمراسلات من الجهات المعنية بالوزارة بطلب توفير هذا الفحص، وردود الوزارة عليها.

４- كيف يتم تشخيص الذبحة الصدرية وجلطات القلب في المستشفيات بالطرق الطبية المتعارف عليها عن طريق الأطباء غير المتخصصين بالقلب في حالة غياب هذا الفحص؟