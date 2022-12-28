بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري أن الدفعة الأولى لصرف البدل النقدي للاجازات لـ 500 موظف سيتم تحويلها إلى البنوك غدا الخميس وسيتبعها صرف الدفعات الأخرى فور انتهاء الجهات الرقابية من مراجعتها واعتمادها.



وأعرب المطيري عن شكره لديوان الخدمة المدنية ممثلا في «شؤون التوظف» وكذلك المراقبون الماليون بالوزارة على جهودهم وتعاونهم لإتمام اجراءات الصرف.



وعلى صعيد متصل، كشف مصدر خاص في «الشؤون» لـ «الأنباء» عن ان 3000 موظف في الوزارة ممن تنطبق عليهم شروط صرف بدل الاجازات النقدي سيتم الصرف لهم بعد انتهاء المراقبين الماليين من التدقيق والاعتماد.



وأشار المصدر الى ان الوزارة وضعت جدولا زمنيا حيث يتم كل اسبوع الصرف لـ 500 موظف ويكتمل الايداع لكل المستحقين مع نهاية شهر يناير، مؤكدا ان الوزارة تستقبل طلبات جديدة وفق القرار بشكل دائما وبإمكان اي موظف لم يستفد من البدل النقدي ان يتقدم مع مطلع السنة المالية الجديدة بداية ابريل.