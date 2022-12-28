أظهرت بيانات اقتصادية تراجع عجز الميزان التجاري للسلع للولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ كانون الأول/ديسمبر2020 نتيجة تراجع الواردات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات وزارة التجارة الأمريكية القول إن العجز تراجع بنسبة 6ر15% وهو أكبر تراجع للعجز منذ 2009 إلى 3ر83 مليار دولار، دون وضع معدل التضخم في الحساب، في حين كان متوسط توقعات المحللين 3ر96 مليار دولار.

وتراجعت الواردات الأمريكية خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بنسبة 6ر7% إلى 2ر252 مليار دولار وهي أقل قيمة للواردات منذ أكثر من عام، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 1ر3% إلى 9ر168 مليار دولار.

وكان التراجع في الواردات واسع النطاق حيث تراجعت قيمة واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 13% ، كما تراجعت واردات السيارات والأغذية والمشروبات والإمدادات الصناعية، كما تراجعت أغلب فئات الصادرات.