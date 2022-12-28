حقق الميزان التجاري السلعي في الإمارات ، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فائضا مقداره 2ر26 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 7ر1 مليار ريال، أي ما نسبته 7ر6 & ، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفع بواقع 1ر1 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 3ر4 % ، مقارنة مع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أوردتها وكالة الأنباء القطرية( قنا) أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال الشهر الماضي بلغت 1ر37 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 2ر8 %، مقارنة بذات الشهر من العام 2021، وبانخفاض نسبته 4ر2 % ، مقارنة بالشهر قبل الماضي.

وارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 9ر10 مليار ريال، بارتفاع نسبته 7ر11 % ، مقارنة بنفس الشهر في عام 2021، وانخفاض نسبته 5ر15 % ، مقارنة بالشهر قبل الماضي.

وبالنسبة لقيمة الصادرات في الشهر الماضي قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات "غازات النفط الهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان،) لتصل إلى نحو 7ر24 مليار ريال، وبنسبة 3ر10 % ، كما ارتفعت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2ر5 مليار ريال وبنسبة 3ر28 %.

واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال الشهر الماضي ، بقيمة 7 مليارات ريال تقريبا، أي ما نسبته 9ر18 % من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3ر4 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 5ر11 % من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا وبنسبة 9ر10%.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال الشهر الماضي بقيمة ملياري ريال تقريبا وبنسبة 5ر18 % ، من إجمالي قيمة الواردات السلعية.