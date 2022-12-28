في ألمانيا العاشقة للنقانق تعرضت أطباق نقانق الكاري "كاري فورست" الشهيرة لضربة كبيرة، حيث قال معظم الألمان في استطلاع للرأي إنهم يفضلون بالفعل "دونر كباب" على النقانق عندما يتعلق الأمر بالوجبات السريعة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي أنه عندما طُلب من المستطلع آرائهم الاختيار بين طبق نقانق أو "دونر كباب"، الذي يُقال أن المهاجرين الأتراك هم الذين ابتكروه ، اختار حوالي 45?? منهم الدونر.

فقط حوالي 37?? قالوا إنهم يفضلون النقانق، وهي عبارة عن نقانق مقطعة - غارقة في صلصة الكاتشب بنكهة الكاري، وتُقدم غالبا مع رقائق البطاطس.

وفي الوقت نفسه قال 15?? من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يحبون أيا من الوجبتين السريعتين اللتين تُباعان في كل ركن من أركان ألمانيا.

وأظهر الاستطلاع أن هناك فجوة عمرية واضحة فيما يتعلق بتفضيل الوجبات السريعة، حيث يفضل معظم من تزيد أعمارهم عن 55 عاما النقانق، بينما يفضل 57% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما الدونر.

وفي الوقت نفسه ذكرت 47% من النساء أنهن يفضلن الدونر على النقانق، بينما فضل 43% من الرجال النقانق.