وافقت كوريا الجنوبية اليوم/ الأربعاء/ على مشروعات كبرى لتحديث القدرات القتالية لمقاتلاتها من طراز "F-15K" واستيراد ناقلات جوية للتزود بالوقود، في خطوة لمواجهة تطور التهديدات الكورية الشمالية.

وأوضحت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي الكوري الجنوبي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن لجنة تعزيز مشروع الدفاع أقرت مشروعا بقيمة 3.46 ترليون وون (2.73 مليار دولار أمريكي) لتعزيز قدرات المهمات والبقاء لمقاتلات "F-15K" من عام 2024 إلى عام 2034.

كما وافقت اللجنة على مشروع بقيمة 1.2 ترليون وون لشراء طائرات للتزود بالوقود أجنبية الصنع في الفترة من 2024 إلى 2029، وعلى مشروع بقيمة 673 مليار وون لتحسين القدرات القتالية لمدمرات "KDX-II" التي تزن 4,400 طن من عام 2024 إلى عام 2034، حيث سيتم استبدال المكونات القديمة بمكونات جديدة ومتطورة.