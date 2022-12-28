أعربت الرابطة الألمانية للمستشفيات (دي كيه جي) عن تخوفها من زيادة عدد المستشفيات التي لم تعد قادرة على تحمل الأعباء المالية وستنزلق إلى الإفلاس.

وفي تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي "آر إن دي" قال رئيس الرابطة جيرالد جاس:" ثمة موجة إفلاسات يصعب إيقافها تتجه نحو مستشفياتنا في 2023" ورأى أن الضرر الذي سيلحق بالرعاية الطبية في 2023 سيكون واضحا في العديد من المناطق.

وأشار جاس إلى المؤشر السوقي للمستشفيات الحالي التابع لمعهد المستشفيات الألماني (دي كيه آي) وهو مسح تمثيلي سنوي للمستشفيات العامة في ألمانيا.

وأفاد المسح بأن 59% من المستشفيات سجلت خسائر في 2022، وكانت هذه النسبة بلغت 43% في .2021 ومن المتوقع أن تتراجع نسبة المستشفيات التي حققت نتائج إيجابية في العام الحالي بأكثر من النصف من 44% في 2021 إلى 20% في العام الحالي. ووصلت نسبة المستشفيات التي تتوقع تحقيق نتيجة متوازنة في العام الحالي إلى 21% مقارنة بـ 13% في العام الماضي.

وتوقعت 56% من المستشفيات استمرار تردي الوضع الاقتصادي في العام 2023، مقابل 17% توقعت تحسن الوضع فيما رأت 27% من المستشفيات أن الوضع سيبقى على ما هو عليه دون تغيير.