أظهرت بيانات اقتصادية تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

كان محللون يتوقعون تراجع الناتج الصناعي بنسبة 3ر0% بعد تراجعه بنسبة 2ر3% خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن الناتج الصناعي سجل خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تراجعا بنسبة 3ر1% سنويا، في حين كان محللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1% بعد نموه بنسبة 3% خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومع نشر هذه البيانات خفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها لموقف الناتج الصناعي وقالت إنه ضعف.