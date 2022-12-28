تستعد النمسا للاحتفال بمرور 150 عاما على معرض فيينا العالمي في عام 2023، مع قيام الكثير من المتاحف بإحياء هذا الأمر بتركيز كبير.

وهذا ليس مفاجئا حيث أن المعرض العالمي الذي يرجع لعام 1873 هو ما جعل المدينة عاصمة عالمية آنذاك.

ويبدأ كل شيء بمتحف فيلت فين (متحف العالم في فيينا) المعني بالأعراق الذي يضم بعض أهم مجموعات الثقافات غير الأوروبية.

وبداية من كانون الثاني/يناير فصاعدا، سوف يطلق متحف فيلت فين نظاما خاصا لتوجيه الزوار عبر الغرف بروح المعرض العالمي. وسوف يكون هناك رحلات إرشادية خاصة وكتيب خاص.

وسوف يتم تخصيص اثنين من قاعاته للمعرض الذي كان يتمحور حول انفتاح اليابان والشرق الأدنى والأوسط والأقصى على أوروبا.

وأفاد مجلس السياحة في فيينا بأن المعرض كان أول من جسد اليابان، والأول الذي يضم إسهامات من المغرب ومصر وتونس والإمبراطورية العثمانية وفارس.

كما أن المعرض كان نقطة انطلاق لفيينا لتصبح بشكل متزايد موقعا للمؤتمرات الدولية.