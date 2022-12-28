أظهرت بيانات رسمية من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن صناعة الاتصالات في الصين سجلت توسعا مستقرا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مصحوبة بتطور سريع في الأعمال التجارية الناشئة والبنية التحتية الجديدة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن حجم إيرادات الأعمال المجمعة للشركات في هذا القطاع بلغ 45ر1 تريليون يوان (حوالي 66ر207 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 8% على أساس سنوي.

وذكرت الوزارة أن إجمالي حجم الأعمال في القطاع ارتفع بنسبة 4ر21% على أساس سنوي إذا تم حسابه بالسعر الثابت للعام الماضي.

وشهدت شركات الاتصالات العملاقة الـثلاث في الصين، وهى تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكم، زيادة في إيراداتها من الخدمات الناشئة، مثل مراكز بيانات الإنترنت والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، بنسبة 6ر32% على أساس سنوي لتصل إلى 1ر281 مليار يوان.