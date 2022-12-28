حظيت أغنية الفنان هاني شاكر "فرق في الإحساس" التي طرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب" الأسبوع الماضي بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حققت نسبة مشاهدة بلغت 816 ألفا و129 مشاهدة بعد أسبوع من إصدارها وتعد "فرق في الإحساس" أحدث أعمال هاني شاكر الغنائية، وطرحها يوم الأربعاء الماضي، وهي كلمات إسماعيل رأفت، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، ومكس وماستر ياسر أنور.

وواصل هاني شاكر الترويج لأغنيته، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث غير غلاف صفحته بموقع "فيسبوك" ووضع بوستر الأغنية، وأعاد نشر تعليقات الجمهور عليها.

ويستعد النجم هاني شاكر لإحياء حفلات رأس السنة في لبنان وسط عشاقه ومحبيه إذ يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحا خلال مشواره الغنائي.