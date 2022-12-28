أظهرت البيانات الصادرة من شركة "نيو ويست إند" ارتفاع عدد المتسوقين في موسم الأعياد في بريطانيا بنسبة 65 في المائة العام الحالي مقارنة بالمستويات نفسها العام الماضي، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال رئيس الشركة دي كورسي -في تصريح نقلته الصحيفة إن الملايين من صائدي عروض التخفيضات توافدوا على الشوارع الرئيسية في الحي التجاري في منطقة "وست إند" من أجل الحصول على المبيعات التقليدية، لكن هذه النسبة كانت أقل بنسبة 16 في المائة من فترة ما قبل إنتشار مرض كوفيد.

وارتفعت المبيعات الإجمالية لفترة تخفيضات الأعياد "بوكسينج داي" بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من أزمة تكلفة المعيشة وإضرابات السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد.

وقال دي كورسي: "عبر ويست إند، شهدنا زيادة مرحب بها في إقبال بوكسينج داي، حيث ارتفعت الأرقام بنسبة 65 في المائة عن العام الماضي."

وأضاف: "هذه أخبار إيجابية للشوارع التجارية، ومع ذلك تظل أعداد الزوار أقل بنسبة 16 في المائة من مستويات ما قبل الوباء - يجب أن نمنح تجار التجزئة والمقيمين في أوقات الفراغ أفضل فرصة ممكنة لاغتنام الظروف المحسنة والنمو في عام 2023."

وتابع "تنظر الحكومة الأن في إجراءات لزيادة النمو مثل رفع قيود الشراء يوم الأحد في السلاسل التجارية في لندن، ويمكن لأعمالنا التجارية أن تزدهر حقًا مع اقترابنا من العام الجديد."