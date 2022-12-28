اجتذب فيلم "أفاتار.. طريق الماء" أكثر من 6 ملايين مشاهد في الأسبوعين الأولين من إطلاقه في دور العرض في كوريا الجنوبية ، وكان العرض الأول للفيلم في 14 كانون الأول/ديسمبر ، وجذب 01ر6 مليون من رواد السينما ، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن بيانات مجلس الأفلام الكوري.

وأصبح هذا خامس فيلم يتجاوز حاجز الـ 6 ملايين هذا العام وثاني فيلم أجنبي بعد فيلم "توب جان: مافريك".

واجتذب فيلم "أفاتار" الأصلي6ر13 مليون من رواد السينما في كوريا الجنوبية في عام 2009 ليصبح الفيلم الأجنبي الأكثر مشاهدة الذي يعرض هناك على الإطلاق. كما أنه لا يزال الفيلم الأعلى ربحا على الإطلاق بـ 9ر2 مليار دولار من مبيعات التذاكر العالمية.