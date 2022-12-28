اسامة ابو السعود

أعلن وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل، أنه بناء على توجيهات وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز ماجد الماجد، انتهت وزارة العدل من إجراءات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة للموظفين المستحقين لها وفقاً للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ المعدل بالقرار رقم (۳۸) لسنة ۲۰۲۲، حيث سيتم تحويلها لحسابات الموظفين على دفعات .



كما أعرب الدخيل عن سعادته بإنهاء إجراءات الصرف، متمنياً التوفيق لجميع الموظفين والعاملين بالوزارة.