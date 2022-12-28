عاطف رمضان



أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية بالتكليف والناطق الرسمي باسم وزارة الاشغال م.أحمد سعد الصالح في تصريح لـ "الأنباء"

ان الوزارة لم تسجل اي تسكير للانفاق خلال هطول الامطار يوم الثلاثاء وان بعض الاماكن تم اغلاقها احترازيا بالتعاون مع وزارة الداخلية وتم فتحها مباشرة بعد الحالة المطرية.



وقال الصالح: نركز على الارواح والممتلكات لكن للأسف وفق تقرير الجهات المختصة ان سيارة او سيارتين تعرضتا للتلف لكن بشكل عام لم تسجل اي خسائر في الارواح وهذا الأهم .



ومضى قائلا: تواجدت معنا وزيرة الأشغال العامة د. أماني بو قماز ووكيلة الوزارة م.مي المسعد لمتابعة الاحداث أولا بأول، وبعد انتهاء الحالة المطرية استمرت فرق الطوارئ بعمل جولات ميدانية للتأكد من عدم وجود اي تجمع لمياه الامطار للتأكد من عدم تسكير مجارير الامطار من كميات المياه التي ربما تكون محملة بالأتربة لضمان عدم تسكيرها للتأكد من أن الشبكة نظيفة والتأكد كذلك من أن البحيرات تم تفريغها.