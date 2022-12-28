أعلنت وزارة الإعلام أن نسبة الإنجاز في أغلب أعمالها المدرجة ضمن خططها التشغيلية خلال العام 2022 بلغت 100%، وذلك في إطار استراتيجيتها من أجل إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى الهادف بما يعزز من دورها بتحقيق رؤية الكويت 2035.



جاء ذلك في تقرير الوزارة السنوي الذي يتضمن إنجازاتها على مدار العام والذي شهد طفرة كبيرة سواء على مستوى المشروعات الإعلامية أو الاستراتيجية.



وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد خلال التقرير أن ما حققته الوزارة من إنجازات يستند إلى حوكمة الممارسات وفق مؤشرات وإجراءات كان لها الأثر الكبير في النتائج المحققة في مشاريعها لسنة 2022 إذ تم انتهاج سياسة خفض المصروفات، بالإضافة إلى الحصول على 48 حكما لصالحها من أصل 72 قضية ما حقق نسبة نجاح خلال 2022 تصل إلى 70% «وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخها».



وبينت مراد أن نسبة تسوية الأمانات بلغت 65.9% وهي نسبة غير مسبوقة أيضا في السنوات المالية الماضية، مشيرة إلى أنها لاقت استحسان الجهات الرقابية في الدولة.



وأكدت أنه تم طرح عشر مزايدات بقيمة تتجاوز 9 ملايين دينار كإيرادات للوزارة وتقليل عدد البرامج التلفزيونية لدورتي يوليو وأكتوبر هذا العام، وذلك لضبط الجودة وتقليل المصروفات والتي وصلت إلى 200 ألف دينار في هذا البند.



وأضافت انه تم تنفيذ أوامر تشغيل لجميع قنوات قطاع التلفزيون وقطاع الأخبار والبرامج السياسية مع تشكيل فرق عمل ولجان وذلك لتمكين القدرات وللمتابعة والتنسيق والتقييم وحوكمة الإجراءات وإعداد دليل استرشادي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للجهات الحكومية إلكترونيا.



وذكرت أنه تم إنتاج 21 دليلا إجرائيا للصيانة والتشغيل والطوارئ لجميع الإدارات الهندسية والعمل على تعديل مشروع القرارات الوزارية الخاصة بالتلفزيون والإذاعة والمطبوعات، بالإضافة إلى رصد القنوات الفضائية الكويتية الخاصة المرئية والمسموعة بواقع 14612 برنامجا تلفزيونيا وإذاعيا وتنفيذ أكثر من 10741 جولة لإدارة تفتيش المطبوعات والنشر.



ولفتت إلى أن وزارة الإعلام باشرت بتنفيذ خطوات لميكنة الخدمات والتحول الرقمي والتقني للخدمات وتوظيف البيانات في التحليل وتحسين بيئة التواصل وإنجاز الأعمال وتبني بيئة رقمية أكثر استدامة، وذلك تماشيا مع ركيزة خطة الكويت للتنمية.



وأفادت مراد بأن تلك الخطوات مكنت الوزارة من تحقيق إنجازات مشهودة نحو التحول الرقمي من خلال إطلاق 3 خدمات عبر تطبيق (سهل) فيما يتعلق بـ (حق الإطلاق - طلب تراخيص نشر إلكتروني) وتدشين مشروع الإعلان التجاري عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة وتفعيل الأرشفة للتقارير الإخبارية الميدانية بمعدل 300 تقرير في الشهر، بالإضافة إلى 40 تقريرا (انفوغرافيك) في الشهر كمحتوى أساسي لرفع مستوى النشرات.



وأضافت أنه تمت أرشفة جميع المواد البرامجية للقنوات التلفزيونية بواقع 160 ألف برنامج مرئي وأرشفة 13200 مادة وأغنية في نظام الإذاعة وتقديم أكثر من 48 نشاطا وبرنامجا تطبيقيا إلكترونيا لقطاعات الوزارة بلغت نسبة التفعيل فيها 62%.



وأشارت إلى تنفيذ 31 نظام تشغيل وبنية تحتية رقمية لمختلف قطاعات الوزارة وإطلاق 6 مواقع إلكترونية للوزارة، فضلا عن الخطوات الكبيرة بين قطاعاتها في التراسل الإلكتروني وصولا إلى مرحلة (وزارة بلا ورق).



ولفتت مراد إلى نجاح الوزارة في خلق مساحة تفاعلية عبر (مركز أعمال) فيها بأكثر من 55 كمبيوتر وشاشتي عرض ومجموعة من مستلزمات العمل وتوفير 7 مبرمجين للدعم والمساندة، كما حقق قطاع الشؤون القانونية نسبة (تكويت) بلغت 99% للباحثين القانونين.



أما فيما يخص زيادة الجودة، فقالت مراد إنه تم تركيب وتشغيل محطات إرسال إذاعي رقمي (DAB+) وتشغيل أجهزة معدات شبكة الميكروويف بواقع واحد في الوزارة و7 متنقلة، وربط مجمع الإعلام بمحطات الإرسال والمواقع بشبكة الألياف الضوئية بواقع 12 موقعا بنسبة 100% بما فيها ربط مواقع النقل الخارجي والأماكن المهمة في الدولة بشبكة الألياف الضوئية بواقع 23 موقعا.



وأضافت ان الوزارة أبرمت 172 شراكة عبر مختلف قطاعاتها خلال عام 2022، كما أولت أهمية خاصة لتعزيز مكانة الكويت دوليا وتسويقها حضاريا وإنسانيا على المستوى المحلي وعلى المستويين الإقليمي والدولي وإبراز الدور الإنساني الذي تضطلع به أميرا وحكومة وشعبا.



وأوضحت أن الوزارة قامت بتنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية أبرزها مشروع الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية والذي بلغت نسبة إنجازه 75% وحصول إذاعة الكويت على 9 جوائز في مهرجان البحرين الخليجي وعلى جائزة في مهرجان الرياض العربي 2022.



وذكرت أن تلفزيون الكويت حصل على المركز الثالث بالتبادلات البرامجية مع نجاح الوزارة في تحقيق الرقابة اللاحقة في معرض الكتاب 2022 بمراجعة 160 ألف كتاب، ما ساهم في نجاح المعرض وتعزيز مكانة الكويت كملتقى للثقافة الأصيلة والمتزنة.



وبينت أن وزارة الإعلام عملت خلال سنة 2022 على دراسة وتقييم هيكل قطاعاتها بما يواكب التطورات الإدارية، فضلا عن اتباعها مسار الاستثمار في رفع كفاءة العاملين إداريا وفنيا وتوفير فرص تدريب وتعليم لمواكبة التحديث والتطور بواقع تدريب 385 موظفا عبر 45 دورة متنوعة ومتخصصة خلال عام 2022.



وأوضحت أن الوزارة نجحت في تغطية أكثر من 50 حدثا محليا ودوليا مهما وتحويل الدورة البرامجية من 3 إلى 6 شهور مع الحرص على جودة البرامج من حيث الشكل والمحتوى.



وأشارت الى حرص الوزارة على مواكبة التطورات التكنولوجية في عالم الاتصال والإعلام من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والإنشائية والفنية التي تعزز من بنيتها التحتية عبر إنجاز مشروع الألياف الضوئية بنسبة 100% وإطلاق 74 مشروعا إنشائيا في 2022.



ولفتت إلى استكمال العمل بمشروع البث والأرشفة الرقمية وتطوير مجموعة من الاستوديوهات وتفعيل تقنية الصوت المحيط (DOLBY) لنقل الأحداث الرياضية، بالإضافة إلى زيادة عدد أجهزة البث عبر الإنترنت لتغطية الأحداث بواقع 6 أجهزة.



وأفادت مراد بأن نسبة تفعيل الشراكات بلغت 39% ضمن الأنشطة التي استهدفت الغايات الاستراتيجية لقطاعات الوزارة، فيما بلغت تعزيز المكانة ما نسبته 22% بينما بلغت نسبة حوكمة الممارسات 16% ونسبة ميكنة الخدمات 12% و11% نسبة تمكين القدرات.



وعن الأنشطة التي تستهدف المؤشرات الاستراتيجية لقطاعات الوزارة، قالت مراد إن نسبة تطوير بيئة العمل بلغت 45% و22% لاستخدام تكنولوجيا ورقمنة الاتصالات، فيما بلغت نسبة الحوكمة 16%، أما نسبة جودة البنية التحتية فقد بلغت 14%، و3% نسبة سهولة ويسر التعامل وممارسة الأعمال.