منصورالسلطان



سيطر رجال دوريات إسناد الجهراء مساء أمس على مواطنَين تشاجرا في مستشفى الجهراء مستخدمين أسلحه بيضاء "سيوف - سكاكين" وتم احالتهما الى المخفر .



وفي التفاصيل كما ذكرها مصدر أمني لـ "الأنباء" فإن بلاغاً ورد مساء أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بنشوب مشاجرة في مستشفى الجهراء وأن الأطراف المتشاجره استخدموا الاسلحه البيضاء، وعلى الفور توجه رجال دوريات اسناد مديرية امن الجهراء الى المستشفى حيث تبين أن مواطنين تشاجرا واستخدما سكاكين وسيوفا. فتمت السيطره عليهما وانتزاع السيوف والسكاكين منهما.

وعليه تمت احالتهما الى المخفر.