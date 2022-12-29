المنامة - ناصر محمد



حقق فريق كرة السلة بنادي الكويت انتصاره الثاني في بطولة غرب آسيا «سوبر ليغ»، وذلك بعد فوزه على مستضيفه فريق المنامة البحريني 91 - 88 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس على صالة اتحاد السلة بمجمع الصالات الرياضية بأم الحصم، ورفع الكويت رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما وصل رصيد المنامة إلى 3 نقاط.



وقدم الكويت مباراة قوية نجح من خلالها في قلب تأخره في الربع الأخير إلى انتصار بفضل الثلاثيات التي اعتمد عليها عن طريق اللاعبين المحترفين، إلى جانب الدفاع القوي في الأوقات المهمة من المباراة، ليضع الأبيض قدما في الدور ربع النهائي، قبل مواجهته مع النصر السعودي في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة.



القادسية يعبر التضامنإلى ذلك، تغلب القادسية على نظيره التضامن 97-56 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ليرفع الأصفر رصيده إلى 16 نقطة، فيما وصل التضامن إلى النقطة الـ 9.