عبدالعزيز جاسم



يغادر في العاشرة صباح اليوم وفد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة البصرة العراقية عن طريق البر لملاقاة المنتخب العراقي وديا غدا على ملعب الميناء، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» في البصرة التي تقام خلال الفترة من 6 الى 19 يناير المقبل، حيث سيخوض الأزرق أولى مبارياته بالمجموعة الثانية في البطولة أمام قطر 7 يناير المقبل، والتي تضم أيضا منتخبي الإمارات والبحرين.



ويترأس وفد منتخبنا عضو مجلس الإدارة جمال العتيبي، بالإضافة إلى الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين الـ26 الذين وقع عليهم الاختيار من قبل المدرب البرتغالي روي بينتو وهم: ضاري العتيبي، فهد الهاجري، مشاري غنام، أحمد الظفيري، إبراهيم كميل، فيصل زايد، سليمان عبدالغفور، حسن حمدان، سلطان العنزي، علي خلف، بدر طارق، خالد إبراهيم، عبدالعزيز وادي، عيد الرشيدي، حمد حربي، عبدالله غانم، شبيب الخالدي، حمد القلاف، مهدي دشتي، بدر جمال، فواز العتيبي، مبارك الفنيني، بدر الصعنون، محمد باجية، عبدالعزيز مروي، ويعقوب الطراروة.



وفضل بينتو مغادرة جميع اللاعبين حتى من يعانون من اصابة خفيفة لكي تتم اعادة تأهيلهم تحت اشرافه مع الجهاز الطبي ومدرب اللياقة البدنية لتجهيزهم بالصورة المطلوبة قبل انطلاق البطولة.



وسيخوض الأزرق تدريبا مسائيا اليوم لوضع التشكيلة النهائية وخطة اللعب التي سيلعب بها أمام العراق والتي قد تكون شبه نهائية خلال المباريات باستثناء بعض الأسماء التي قد تحتاج الى بعض الوقت للتعافي.



ويسعى بينتو الى الاستفادة من جميع اللاعبين المتاحين لادراكه أن مباريات التجمع تحتاج إلى ذلك لأن الأزرق سيخوض 3 مباريات في اسبوع واحد، ما يعني وضع احتمالية اصابة وارهاق لاعبين، وكذلك قد يحدث غياب بسبب تراكم البطاقات، لذا سيعتمد على معظم اللاعبين في التدريبات تحسبا لهذه الظروف ولتهيئتهم للتصفيات القارية مستقبلا.