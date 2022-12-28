

عبدالكريم العبدالله



تقوم مراقبة شؤون التوظف التابعة لديوان الخدمة المدنية بالتدقيق على مشاريع قرارات الدفعات الأولية من قرارات صرف البدل النقدي لـ «الإجازات» الخاص بوزارة الصحة، والذي يشمل قطاعات الوزارات وإداراتها في ديوان عام الوزارة وبعض المناطق الصحية التي رفعت كشوفاتها للوزارة.



وذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، أنه بعد الانتهاء من التدقيق سيتم تحويلها الى الجهازين الإداري والمالي في وزارة الصحة تمهيدا لعملية الصرف.



وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة تعمل على قدم وساق للانتهاء من صرف البدل النقدي لـ «الإجازات» للعاملين في وزارة الصحة، حيث تقوم برفع الكشوفات التي تصل إلى الوزارة أولا بأول لمراقبة شؤون التوظف التابعة لديوان الخدمة المدنية للتدقيق عليها، وسترفع بقية الكشوف عند وصولها مباشرة.