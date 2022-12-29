

ألقى رئيس البيانات لمجموعة بنك بوبيان عبدالله النصف محاضرة في جامعة الكويت بالتعاون مع نادي نظم المعلومات وإدارة العمليات ISOM CLUB وبدعوة من أستاذ مساعد قسم نظم المعلومات وإدارة العمليات في كلية العلوم الإدارية د.زينب البدر وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة مميزة من طلبة الجامعة، حيث تطرق خلالها إلى مجموعة من النقاط والمحاور حول كيفية الإدارة الفعالة للبيانات ودورها في مساعدة فريق العمل لاتخاذ القرارات المناسبة والتخطيط الاستراتيجي السليم الذي من شأنه تجنيب المؤسسة الوقوع في المخاطر.



وأوضح النصف خلال محاضرته تحت عنوان «البيانات.. وقود التغيير الثقافي» انه مع التطور السريع الذي تشهده مختلف المؤسسات، لاسيما بيئة العمل المصرفي أصبحت هناك ضرورة ملحة لإيجاد طرق آمنة تضمن تجميع البيانات الضخمة وتحليلها وتصورها وإدارتها وتخزينها لإنشاء رؤى بصورة متكاملة ودقيقة ليتم بعد ذلك نقلها إلى قاعدة بيانات تحليلية ضخمة تساعد على اتخاذ قرارات قوية قائمة على البيانات.



وأضاف: أثبتت الدراسات أن 90% من تلك المؤسسات ارتأت أن البيانات تعد من الأصول المهمة، لذلك اتخذ بنك بوبيان خطوته نحو إطلاق أول مصنع للبيانات والذي يحتوي على البنية التحتية الجديدة لمنصة تحليل البيانات الضخمة Big Data والمعتمدة على أحدث التقنيات العالمية من Informatica وMicrosoft وCloudera بهدف إمكانية تخزين واسترجاع جميع بيانات مجموعة بنك بوبيان والشركات التابعة لمدة 15 سنة سابقة خلال مدة قياسية.



وأشار النصف الى ان مصنع البيانات في بوبيان يحتوي على منصات تحليل البيانات الضخمة Big Data ترسيخا لاستراتيجيته نحو المعالجة المركزية للبيانات الضخمة وإنشاء مصدر موحد ومتسق لها، حيث توفر منصات البيانات الضخمة المصممة بأفضل المقاييس العالمية البيئية المعلوماتية المتقدمة لمتخصصي البيانات لاستخراج التقارير وعمليات الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالتصورات المختلفة.



وأكد أن بنك بوبيان لا يألو أي جهد لتقديم الحلول وبرامج التكنولوجيا التي تعزز دوره لدعم وتعزيز مفهوم تحسين استخدام البيانات في الاقتصاد الرقمي والدور المركزي بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات مع الخبراء في نفس المجال ما يعزز إمكاناتها في عالم البيانات لتواكب تسارع نموها وتطورها الحالي.



ونوه النصف إلى ضرورة تسليط الضوء على أهمية البيانات كونها مسببا رئيسيا في تحقيق النمو الحقيقي ونتائج قيمة ونجاح استراتيجيات طويلة الأمد للمؤسسات التي لابد ان تستند إلى بيانات عالية الجودة تساعد على اتخاذ قرارات اكثر دقة وإدارة افضل للمخاطر المحتملة وتحديد فرص جديدة والاستفادة منها، لاسيما في ظل التحديات والتنافسية.



من جانبها، أعربت د.زينب البدر عن سعادتها باستضافة هذه المحاضرة الناجحة التي ارتكز محورها حول البيانات وأهميتها وما تمثله من تقنية ثورية في مجال التكنولوجيا يسهم بشكل كبير في تحقيق نجاحات على مستويات عالية من الأداء.



في سياق متصل، قال مدير ثقافة البيانات في بنك بوبيان خالد الساير إن المحاضرة شهدت حضورا كثيفا فاق 360 من أعضاء هيئة تدريس وطلبة جامعة الكويت ومتخصصين في البيانات، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية عالم البيانات وما يشهده من ممارسات على الساحة الحالية، لاسيما التحديات التي تواجه كبرى الشركات العالمية وكيفية الاستفادة منها في مجالات عديدة أبرزها تحسين عملية صنع القرار.