احتفل فهد فهاد فـــرج المـــويزري وإخوانه بزفاف نجلهم فهاد فهد المويزري بحضور جمع من الأهل والشخصيـــات والأصدقاء الذين قـدمـــوا التـــهاني والتبريكــــــات بــــالمــناسـبـــــــة السعيدة.



ألف مبروك.