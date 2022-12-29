twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح المويزري الخميس 2022/12/29 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2333 A+ A- استمع الشيخ يوسف العبدالله مباركا (ريليش كومار)محمد فليطح مهنئا عم المعرس فهيد المويزريالنائب حمد المدلج مهنئااللواء أحمد الشنفا مهنئا والد المعرس فهد المويزريالمعرس فهاد فهد المويزريجواد بوخمسين يقدم التهانيمبارك الدويلة مباركاد.خالد الشريكة وناصر السوارج يباركانعادل الزامل مباركانصار الخمسان مباركاد.راشد الهلفي مهنئامحمد العربيد يقدم التهانيعبدالله الخشاب مهنئا عمي المعرس فهيد المويزري ومطلق المويزريالمعرس فهاد المويزري وأخوه تركي وخاله ثامر السوارج يتوسطون عددا من المهنئينتهنئةالمعرس مع عدد من أصدقائهمناحي العصيمي يقدم التهانيمناور العازمي ومتعب الراجحي يباركانالمعرس وعدد من الحضور في لقطة جماعيةمباركون في لقطة جماعية احتفل فهد فهاد فـــرج المـــويزري وإخوانه بزفاف نجلهم فهاد فهد المويزري بحضور جمع من الأهل والشخصيـــات والأصدقاء الذين قـدمـــوا التـــهاني والتبريكــــــات بــــالمــناسـبـــــــة السعيدة.ألف مبروك.