

أحمد الفضلي



أعرب الفنان القدير جاسم النبهان عن بالغ سعادته بالمشاركة في العمل الخيري الذي جمعه مؤخرا مع إدارة جمعية السلام الخيرية والذي تمثل بالمشاركة في فيديو ترويجي خاص بدعم حملة «شاحنات الكويت 2023» الإغاثية لسورية واليمن.



وأكد النبهان ان ما قام به واجب ولا منة فيه، فالعمل الخيري جبل عليه أهل الكويت منذ القدم الى يومنا الحالي وتوارثه حكام وأهل الكويت جيلا بعد جيل وأهل اليمن وسورية أشقاء يجمعنا بهم الإسلام والعروبة، ولا بد لنا من مد يد العون لهم في ظل الظروف التي مروا بها في السنوات الماضية، نسأل الله لهم العون.



ويتمنى النبهان ان يشارك في أكثر من الفيديو ويذهب مع الحافلات الى سورية واليمن، لكن ظروفه الصحية تمنعه، خلاف ان العمل يتطلب جهودا شبابية، وهناك العديد من الشباب شاهدتهم يتدافعون للسفر والمشاركة في التوزيع بإدارة جمعية السلام الخيرية التي أوجه لها الشكر على جهودها في عمل الخير.



وعن جديده الفني، ذكر النبهان خلال حديثه لـ «الأنباء» انه انتهى مؤخرا من تصوير عملين، الأول يحمل عنوان «البوشية» والآخر بعنوان «كذبة ابريل»، وكلا العملين يضم كوكبة من نجوم الساحة الفنية الكويتية والخليجية، وكلاهما يتم تجهيزه حاليا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر مختلف القنوات الفضائية المحلية والخليجية.