بيروت - بولين فاضل



تحدثت الفنانة مايا دياب عن عمليات التجميل المستمرة التي تخضع لها، لافتة إلى أن جميع الفنانات يفعلن ذلك، وهي فخورة بما تقوم به، وقالت: «عمليات التجميل التي أجريتها هي سبب زيادة واستمرار جمالي، والبنات اللي بتعمل عمليات تجميل بنات حلوة وأنا منهم كنت حلوة وبعد العمليات بقيت أحلى».



وتابعت مايا، خلال لقائها ببرنامج «كلام نواعم»: «الجميع بيعمل عمليات تجميل وأنا لسه بعمل وبفتخر وبلاقي نفسي أحلى وده اهتمام بالنفس، وده عصر الكارديشيانز وسموه عصر مايا دياب».



وأضافت: «الانتقادات اللاذعة بتكون من النساء، لأن الست معندهاش قدرة مادية أو قمع من جوزها وعيلتها، وبتغير من الست الحلوة ودي حقيقة لازم أقولها، أما الراجل بنلاقيه قاعد مع مراته وبيبص على الست اللي عاملة عمليات تجميل، معظم الأمهات بيخافوا من أزواجهم وده مينفعش لازم الأم تكون لها رأي ولكنها بتخاف زوجها يطلقها، فلازم تتكلم مع الراجل وتتفاهم معه».