«السوشيال ميديا» لا تصنع نجوماً و«الشللية» حق مشروع.. و«سكرة» لم يتحدد موعد تصويره



دعاء خطاب

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كشف الفنان اللبناني ذو الأصول الأرمنية ناريك يعقوب عن خوضه السباق الرمضاني 2023 من خلال مشاركته في مسلسل بطن وظهر وهو من تأليف عثمان الشطي وإنتاج الفنان أحمد الجسمي، ويتصدى لإخراجه سعود بوعبيد، وبطولة نخبة متميزة من نجوم الكويت والخليج.



وأكد ناريك خلال حديثه لـ«الأنباء» أن الشللية «في الوسط ليست سببا في نجاح الفنان إلا انها حق مشروع، كما اوضح ان «السوشيال ميديا» لا تصنع نجوما انما تعطي فرصة جيدة للظهور، كما بين علاقته بالفنانة شهد سليمان، فإلى التفاصيل في السطور التالية:



تشارك في مسلسل «بطن وظهر»، ماذا عن دورك فيه؟



٭ دوري في مسلسل بطن وظهر دور جميل وهو عمل اجتماعي خفيف، يطرح العديد من القضايا والهموم التي يكابدها الناس بصورة يومية، لكنه يقدمها بأسلوب شيق وممتع، لافتا إلى أن العمل يطغى عليه الطابع الشبابي، وهو من تأليف عثمان الشطي وإنتاج الفنان أحمد الجسمي، ويتصدى لإخراجه سعود بوعبيد، وبطولة نخبة متميزة من نجوم الكويت والخليج منهم: أحمد الجسمي، سعاد علي، شهد سلمان، مبارك المانع، محمد عاشور، زينب غازي، عبدالمجيد الرهيدي، وآخرون.



كيف جاء ترشيحك للعمل؟



٭ تم ترشيحي من قبل المخرج سعود بو عبيد الصديق المتميز هو من اختارني للدور وانا وافقت فورا لثقتي به وباختياره.



هل ستخوضون به السباق الرمضاني؟



٭ نعم، مسلسل بطن وظهر سوف يعرض في السباق الرمضاني المقبل



وما علاقتك بالنجوم المشاركين به؟



٭ علاقتي جميلة جدا بكل طاقم العمل من إخراج وإنتاج ونجوم أيضا، وبرأي التعاون والتفاهم مع الفريق من أهم أسباب النجاح.



هل ترى ان الدراما الخليجية باتت تعطي مساحات وأدوارا أكثر للجنسيات الأخرى؟



٭ بالتأكيد، وهذا بدليل وجودي وظهوري بالأعمال الخليجية فقط حتى الآن.



كانت هناك أخبار متداولة عن مشاركتك في عمل خليجي يتم تصويره في تركيا «سكرة»، ما مدى صحة الأمر؟



٭ صحيح «سكرة» تم ترشيحي له، وهو من تأليف الكاتب علي الدوحان ولكن تأجل التصوير عدة مرات، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد جديد للتصوير.



هل ترى أن عرض الأعمال على القنوات يضيف لها نجاحا أكثر من عرضها على المنصات أم العكس؟



٭ برأيي التلفزيون في رمضان له وهجه الخاص، ولكن هذا لا يمنع من أن الاعمال التي تعرض خارج السباق الرمضاني على منصات لها نجاحها الفائق، لأنها تعطي المشاهد فرصة لمتابعة الأعمال في الوقت المناسب له.



من وجهة نظرك هل الشللية في الوسط تزيد من فرص الظهور والمشاركة في الأعمال؟



٭ بالنسبة لي لم ألحظ ذلك، لأنني تعاونت مع شركات كثيرة وعملت مع قروبات مختلفة، أن تكون محسوبا أو تابعا لـ«شلة» لا يزيد من فرص الظهور، قد يمنح ذلك للبعض فرصة وهي حق مشروع، بينما النجاح والتميز له حسابات أخرى، فبالنهاية الجمهور هو من يقدم صك النجاح للفنان.



برأيك هل تصنع السوشيال ميديا ممثلين ونجوما لامعين؟



٭ «السوشيال ميديا» تساعد للتسويق لنفسك ان كانت لديك الموهبة ولكنها لا تصنع احدا، ففي يومنا هذا نصف نجاح الأعمال متكلة على التسويق الذي يسبق العرض.



أنت من النشطاء على «تيك توك» هل يزيد ذلك شعبيتك كفنان؟



٭ نعم، ولكن «التيك توك» هي منصة للفرح والتسلية بالنسبة لي، فأنا لا اتكل عليها، لأن انتاج المقاطع المصورة عبر منصة «تيك توك لا يشبه ابدا التمثيل، ففي التمثيل ان لم تكن لديك الموهبة لن تنجح ولكن في التيك توك نرى الكثير من الناس الذين لديهم المشاهدات دون أي موهبة.



ما علاقتك بالفنانة شهد سليمان ولماذا يقال إن هناك صلة قرابة تجمعكم؟



٭ علاقتي بالفنانة شهد سلمان صداقة وزمالة فقط، هي من أعز صديقاتي ومن أكثر الشخصيات التي احترمها وأكن لها مودة في الوسط ولكنها ليست أمي او زوجتي او أختي كما يقال دائما.



لماذا لم تشارك في أعمال عربية حتى الآن، هل تتلقى عروضا؟



٭ لأني احب التركيز فيما اعمل، فأنا حاليا في وضع أكرس فيه كل طاقتي للاعمال الخليجية والكويتية بالتحديد، لأني متواجد حاليا في الكويت ولكن هذا لا يمنع من تطلعي للأعمال العربية بلهفة كبيرة.



ماذا عن جديدك ومشاريعك المستقبلية؟



٭ عندي اكثر من شيء اعمل عليه حاليا من اعلانات ومشاريع، ولكن لا استطيع ان أصرح بأي شيء.



ما الفريق الذي كنت تشجعه في كأس العالم؟



٭ الارجنتين، وطبعا كانت فرحتي بحصوله على لقب كأس العالم أكبر من أي شيء.



ما أمنياتك للعام الجديد؟



٭ أتمنى التوفيق لي ولجميع من احب بكل شيء يفعلونه أو يسعون إليه.