هل يساعد الصيام المتقطع «المعتمد من قبل المشاهير» على تحسين تقدمك في العمر؟



توصلت دراسة إلى أن نظام الصيام المتقطع - حيث يتخلى الشخص عن الطعام لساعات كل يوم - لا يمنع الشيخوخة.



ويعد النظام الغذائي الذي يتطلب من الناس تناول الطعام في غضون فترة زمنية معينة والامتناع عن الطعام لفترة طويلة، مفضلا لدى المشاهير لفوائده المزعومة في فقدان الوزن والحؤول دون الشيخوخة. وقد تم الترويج له من قبل أمثال إيلون ماسك وكريس برات.



وقال فريق من العلماء الألمان إنه لا يوجد دليل ملموس يشير إلى أن التوقف عن تناول الطعام لفترات طويلة فعال في منع الشيخوخة. وفي حين أن الصيام المتقطع منتشر بشكل كبير، لا يزال العلماء يقيمون تأثيره على طول العمر. وفي الشهر الماضي، أفاد باحثو جامعة تينيسي أن خطة النظام الغذائي قد تزيد من ارتفاع الوفيات المبكرة بنسبة 30%.



ومعلوم أن الصيام المتقطع بأشكال مختلفة، خاصة لفقدان الوزن، كان موجودا منذ زمن طويل ولكن شعبيته ارتفعت بشكل كبير في العقد الماضي بفضل موافقة المشاهير جزئيا. وعزا الكثيرون صحتهم إلى جداول الأكل المقيدة، مثل طريقة 16/8، التي تتطلب من الناس الصيام يوميا لمدة 16 ساعة وتقييد نافذة تناول الطعام كل يوم إلى ثماني ساعات.



وقالت جينيفر أنيستون سابقا إنها «لاحظت فرقا كبيرا» من خلال عدم تناول الطعام لمدة 16 ساعة. وقال كريس برات، إنه لن يأكل قبل الظهر لاستعادة لياقته لأدوار الأبطال الخارقين. وقالت نجمة الواقع كورتني كارديشيان إنها لن تأكل بعد الساعة 7 مساء ثم انتظرت حتى حوالي الساعة 10:30 صباحا أو 11 صباحا في اليوم التالي. لكن الفريق، من خلال أبحاثه، وجد أن هذا النهج لا يبطئ مسار الشيخوخة.



المصدر: «ديلي ميل»