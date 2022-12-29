

القاهرة - خديجة حمودة



طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة باستكمال تعزيز البرامج والخطط واتخذنا ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها لتصبح جهود تمكين ذوي الهمم جزءا أساسيا لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.



وكلف الرئيس السيسي، في كلمته امس في ختام الاحتفال بانطلاق النسخة الرابعة من «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير إصدار «كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم»، ضمانا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة ذات الهمم المتزوجة أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم.



كما كلف الرئيس، وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضوية وإتاحة استخدامها لذوي الهمم بكل مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية والتنسيق مع الأندية الرياضية من أجل ضمان ممارسة الرياضة لهم وفقا لأفضل الأطر التي تتيحها تلك المنشآت الرياضية والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل لذوي الهمم لتشتمل على مختلف المهارات الحياتية والفنية والثقافية والرياضية والاشتراك بفعالية في أنشطة الكشافة والجوالة.



ووجه الرئيس وزارة الشباب والرياضة أيضا بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم في مختلف المجالات وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدينة وثقل مهاراتهم الرياضية وتشكيل الفرق الرياضية منهم.



كما كلف الرئيس، وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم فيما يتعلق بمشروعات الإسكان وأن يتم تحديد نسبة لهم ضمن الأولويات التي يتم تخصيصها ووفقا لضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة حاليا في مختلف المدن الجديدة مع توفير كود الإتاحة في المنشآت العامة والسكني.



وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة الصحة بإتاحة كل الخدمات الصحية المتكاملة لذوي الهمم في جميع الهيئات العلاجية في مختلف المحافظات وإتاحة خدمات مرافق إضافية للمرضى من ذوي الهمم في العناية المركزية إذا تعذر التواصل مع المريض.



وكلف الرئيس وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق معا لإطلاق مبادرة رفقاء قادرون باختلاف في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية ودور الرعاية ومختلف الهيئات على أن يقوم مجلس الوزراء بوضع آلية تنظيمية لتحفيز المواطنين بالاشتراك في هذه المبادرة.



ووجه الرئيس السيسي، وزارة القوى العاملة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل».



وقال الرئيس: «بكل صدق إنني أنتظر هذه المناسبة، عاما بعد عام، لأشارك معكم هذا التقليد السنوي نستلهم منكم الطاقة الإيجابية، والإرادة القوية وروح التحدي، ومشاعر الفخر والاعتزاز فخرا بهذا الوطن، الذي أصبح حريصا على تكريم أبنائه من ذوي الهمم ويرى فيهم النبتة الصالحة، التي نزرعها لنحصد من ورائها خيرا كثيرا لنا جميعا وللأجيال القادمة، بإذن الله واعتزازا بكم، أبنائي وبناتي من ذوي الهمم، كونكم أصبحتم تمثلون أحد أهم آليات بناء هذا الوطن، ونقدر جهودكم وإنجازاتكم، ونرى في إسهاماتكم في شتى المجالات، أيادي بيضاء، يزداد عمق أثرها وتأثيرها، يوما بعد يوم، في سعينا نحو بناء دولتنا العصرية الحديثة ونحافظ بكم ومعكم على هويتنا المصرية الوطنية الأصيلة».



ولفت الرئيس السيسي إلى أن الظروف الدقيقة، التي يمر بها العالم خلال الآونة الأخيرة، خلفت أزمات اقتصادية متلاحقة، وفرضت تحديات جسيمة جعلتنا ندرك يقينا، أن الالتفاف حول الوطن، والاستقواء بمكتسباته التاريخية ومقدراته الإلهية، هي السبيل الوحيد ليس فقط للعبور من تلك الأزمات ومواجهة التحديات، بل لتحقيق حلم بناء الدولة المصرية، وفق ما نصبو إليه ونحلم به.



وفي كلمة مرتجلة، طالب الرئيس السيسي، بعض هيئات ومؤسسات الدولة بتقديم دعم مالي بقيمة مليار جنيه لصالح صندوق ذوي الهمم، قائلا: «أطالب هيئة قناة السويس بتقديم مبلغ 100 مليون جنيه، وصندوق الشهداء والمصابين 100 مليون جنيه أخرى، وكذلك صندوق الرعاية الصحية (التأمين الصحي) بتقديم 100 مليون جنيه، وصندوق الإسكان تقديم 200 مليون جنيه».