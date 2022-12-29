سجلت الليرة السورية انخفاضا قياسيا جديدا أمس متجاوزة عتبة الـ 7000 مقابل الدولار الأميركي الواحد بأكثر من مائة ليرة.

ووصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في دمشق وحلب إلى (7100 للمبيع ـ 6950 للشراء).

وعاكس دولار ادلب الارتفاع المسجل في مناطق سيطرة حكومة دمشق، وسجل 6800 للمبيع - 6750 للشراء)، بحسب موقع الليرة اليوم المختص بأسعار العملات.

وسجلت الليرة السورية 3 أسعار صرف خلال يوم أمس الأول، إذ افتتح السوق على سعر 5725 مقابل الدولار الواحد، ليرتفع بعد ساعات إلى 6800، في حين أغلق على سعر 6975 لكل دولار.



أما «مصرف سورية المركزي»، فقد حافظ في نشراته على سعر صرف ثابت بلغ 3015 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي، وهو السعر الذي حدده في 6 ديسمبر الجاري.



وبحسب بيانات موقع «الليرة اليوم» فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الحالي بنسبة 93% على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 22% على أساس شهري.