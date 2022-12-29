تستعد الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو أداء اليمين الدستورية امام البرلمان (الكنيست) اليوم، بعد أن كشفت أن على رأس أولوياتها المضي قدما في توسيع نطاق الاستيطان في الأراضي المحتلة حتى في المناطق التي من المفترض ان تقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة مستقبلا، ما ينذر بتدهور في الأوضاع الأمنية.

وجاء في وثيقة الحكومة الجديدة، التي يتوقع محللون أن تكون الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، «للشعب اليهودي حق وحيد وغير قابل للنقض لكل أجزاء أرض إسرائيل»، كما لفتت إلى أن «الحكومة الجديدة ستعزز وتطور الاستيطان في الجليل وصحراء النقب والضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلا عن مرتفعات الجولان السورية»، وهذه هي من بين الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف تعيين أحد مساعديه في حزب «الليكود»، وهو الجنرال السابق يوآف غالانت وزيرا للدفاع في حكومته الجديدة.

كذلك يستعد بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب «البيت اليهودي»، ليصير وزير المالية الجديد، وذلك بموجب اتفاق ثنائي تم إبرامه بين حزبه وحزب الليكود.

وفيما لم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة كاملة، أكد حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو أنه سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف «الصهيونية الدينية».



كما وافق الكنيست على تشريع آخر يمنح إيتمار بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف صلاحيات جديدة على الشرطة بصفته وزيرا للأمن القومي.



في المقابل، أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها تصريحات نتنياهو بشأن تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، في بيان، إن إعلان نتنياهو عن الخطوط العريضة لحكومته اليمينية بتعزيز الاستيطان هو «مخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية»، محذرا من أنه دون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية «لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة».

كما نفذت الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة مناورة تدريب قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وقال بيان صادر عن «الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة» إنه تم تنفيذ مناورة «الركن الشديد 3» قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة بمشاركة «نخبة من المقاتلين تخللها استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة».