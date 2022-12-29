أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزراء دفاع روسيا سيرغي شويغو وسورية علي عباس وتركيا خلوصي أكار أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية عام 2011.



ووفقا لبيان الوزارة، انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع الدول الثلاث «جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سورية».



وأشارت إلى أنه «بعد الاجتماع أشارت الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل».



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع أكار ورئيس المخابرات الوطنية هاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات مهمة مع نظرائهما الروس. ووفقا للوزارة تواجد وزير الدفاع ورئيس منظمة المخابرات الوطنية في موسكو لعقد اجتماعات وتناول قضايا مهمة مع عدد من المسؤولين الروس». وفي وقت سابق، علق أكار على مسألة «الاجتماع الثلاثي المحتمل بين وزراء دفاع تركيا وسورية وروسية» الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال أكار: «كل ما يجب القيام به يتم وفقا للإجراءات على جميع المستويات من أجل حماية حقوق ومصالح بلدنا، وهناك اتصالات ضمن هذا النطاق أيضا».