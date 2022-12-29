نظم المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخرا ندوة لفريق العمل حول إدارة المسيرة المهنية ودور المرأة في القطاع المالي وقطاع إدارة الأصول والثروات، وذلك في آخر فعالياته للعالم الحالي التي تهدف لرفع كفاءة موظفيه، وتنمية مهاراتهم ومعرفتهم المهنية.



وتناولت الندوة موضوعات المساواة بين الجنسين، والحفاظ على تقدير الذات، ودفعها نحو التقدم الوظيفي، وشهدت تفاعلا واسعا بين الموظفين المشاركين الذين ناقشوا كذلك الوسائل التي تساعد في خلق بيئة عمل تحتضن الجميع، وتحفز على الإبداع والابتكار.



وقدمت الندوة د. رانيا عزمي، عضو المجلس التنفيذي للتعليم بكلية وارتن لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا، والتي شاركت خبراتها ومعرفتها في مجال المساواة في بيئة العمل لدى عدد من المؤسسات الدولية، ومن أبرزها: مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، إلى جانب الصندوق السيادي الكويتي.



وأكدت د. عزمي أهمية تمتع فريق العمل بالمرونة الكافية لتحقيق الازدهار وضمان الاستدامة في قطاع الاستثمار المصرفي، وإدارة الأصول. كما ركزت على التحديات الرئيسية التي قد تؤثر سلبيا على مستقبل المرأة المهني.

وأوضحت د.عزمي أهم الخطوات التي تساعد في تخطي التحديات المهنية، والطرق التي يمكن بها تفعيل دور المرأة في هذا القطاع الذي ما يزال يفتقر الى العامل النسائي، مؤكدة على إمكانية إعادة توازن الفرص للشركات والأفراد على السواء، من خلال تحفيز الموظفين من الرجال على إظهار تفهم أكبر لتواجد السيدات في مكان العمل.



من جهته، أوضح بيتر كيلي، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الموارد البشرية في «المركز» قائلا: «لطالما كان «المركز» داعما ومساندا للنمو والتطور الوظيفي المستدام لدى جميع الموظفين.

وهناك سمات مشتركة نشجع جميع أعضاء فريقنا على تجسيدها، ومن أهمها: النزاهة، والتعاون، والتعاطف، والتي تكمل الخبرات والمهارات الفريدة التي يتمتع بها موظفونا، لاسيما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، والتي تعد أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبذلك، يحرص «المركز» على تحقيق الإمكانات الكاملة لجميع موظفينا، وتلبية احتياجات عملائنا في سوق يزداد نموا يوما بعد يوم، خاصة مع اكتساب فهم أعمق للقيمة المهمة المتمثلة في تمكين المرأة داخل بيئة العمل».