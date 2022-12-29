منصور السلطان



تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، يقام صباح اليوم تمرين «شامل 8» بمنطقة عريفجان.



يذكر ان تمرين «شامل» يقام سنويا منذ عام 2014 ويشمل 34 وزارة وجهة حكومية، ويهدف الى وجود قيادة تنسيقية مشتركة فيما يتعلق بأمان وسلامة المواطنين والمقيمين بالإضافة الى رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية.



من جهة اخرى ترأس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد الاجتماع الختامي للجنة إزالة المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام بحضور ممثلي الجهات المعنية، حيث تمت مناقشة ووضع التوصيات التي تراها اللجنة تمهيدا لرفعها إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد لاتخاذ ما يلزم لتطبيق هذه التوصيات بين الجهات الحكومية المعنية لتفادي أو الحد من تكرار المخالفات التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق.



وقدم الفريق المكراد الشكر للجهات المشاركة بالاجتماعات، وأكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتقيد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق لحماية الأرواح والحد من الخسائر.