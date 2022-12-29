آلاء خليفة



ذكر اللواء متقاعد د.سعود ناصر الطامي لـ «الأنباء»، أن المخدرات تعد من أهم العوامل الفردية التي قد تدفع الشخص إلى ارتكاب الجريمة، لافتا إلى أن تأثير المخدرات يكون نسبيا يختلف من شخص لآخر، حيث نجد أن شخصا يتناول كمية قليلة من المخدرات ومع ذلك يسلك الطريق الإجرامي، وهناك من يقدم على تناولها بشكل كبير ومع ذلك لا ينجرف إلى طريق الجريمة.



وأفاد الطامي بأن هناك نوعين من التأثير للمخدرات، تأثير مباشر حيث يؤدي تعاطي المخدرات لارتكاب الجريمة بشكل مباشر كقيادة السيارة تحت تأثيرها أو ارتكاب حوادث القتل الخطأ كحوادث المرور، بالإضافة إلى أن تناول المخدرات أمر مجرم لذاته. وقد يقوم الشخص بارتكاب الجرائم الجنسية تحت تأثير المخدرات، كما أن الإدمان قد يجعل الشخص في حاجة إلى الكثير من الأموال من اجل الحصول عليها فيلجا في هذه الحالة إلى ارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال.



وأشار الطامي إلى التأثير غير المباشر، قائلا: قد يحدث أن يتم فصل الشخص من عمله بسبب تناول المخدرات فيحدث خلل وتفكك داخل الأسرة بسبب فقدان مصدر العيش فتكثر المشاكل الأسرية ويؤثر ذلك على أفراد الأسرة ويودي إلى تفككها وقد يخرج الأطفال إلى الشارع من اجل العمل وهم في سن مبكرة ويختلطون ببعض المجرمين والمتسولين وبالتالي يتوافر لهم المناخ المناسب لارتكاب الجريمة.



وأشار الطامي إلى أسباب انتشار المخدرات ومنها تطور وسائل الاتصال عبر الإنترنت وصنف الرقابة في مجال الأسرة وأصبحت النزعة الفردية هي المسيطرة على محيط الأسرة، متابعا: واهتمامنــا بالعلمانيــــة والدراسة الأجنبية وإهمالنا للجانب الديني والتربوي حتى كادت اللغة العربية تندثر فضلا عن نقص الوازع الديني والأخلاقي وانشغال الآباء والأمهات عن الأولاد حتى يعبروا مرحلة الخطر وصولا بهم إلى ما يسمى في القانون سن الرشد.



وأشار إلى ازدياد قضايا المخدرات أمام المحاكم بطريقة ملحوظة في الآونة الأخيرة، كما أن النصوص العقابية أصبحت غير رادعة خاصة من يقومون بالاتجار في المخدرات، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبة بطريقة ملحوظة ومصادرة كل ممتلكاتهم حتى يتحقق الردع العام والخاص.



وأشاد الطامي بالدور الذي يقوم به النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين بطريقة ملموسة ومحسوسة من الجميع، متابعا: ويجب على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات أن تقوم بدورها الرقابي وضرورة إجراء الكشف الدوري على كل الفئات العمرية عند التقدم للوظائف والترشح وغير ذلك، كما يجب على وزارة الصحة أن تشدد الرقابة على صرف العقاقير العلاجية لاسيما المخدر فيها، كما يجب على وزارة الداخلية أن تهتم بالبحث العلمي والتدريب على ما يستجد من أنواع جديدة في مجال المخدرات، مشددا على دور الأسرة في مجال الرقابة الأسرية والمتابعة.