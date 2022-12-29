أسامة دياب



استقبل سفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح المالكي رواد الديوانية الشهرية لسفارة مملكة البحرين بمنطقة الدعية، حيث توافد على السفارة عدد من الشيوخ والوجهاء والسفراء المعتمدين في الكويت والديبلوماسيين والسفراء الكويتيين السابقين والإعلاميين والعديد من الشخصيات الكويتية المختلفة الاجتماعية والاقتصادية. ودارت الأحاديث الودية بين الحضور حول العلاقات الكويتية - البحرينية المتميزة والتواصل الرسمي والشعبي بين البلدين الشقيقين.



وفي نهاية اللقاء أبدى السفير صلاح المالكي لضيوفه سعادته بلقائهم وبالأحاديث الودية التي دارت بينهم، متوجها لهم بالتهنئة الخالصة بالعام الميلادي الجديد، وداعيا المولى عز وجل ان يجعله عام خير وبركة على الجميع.