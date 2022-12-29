المنامة - ناصر محمد



يدشن منتخب البحرين الأول اليوم تحضيراته واستعداداته الجادة قبل خوض غمار منافسات «خليجي 25» بمدينة البصرة العراقية في الفترة من 6 ولغاية 19 يناير المقبل.



ويدخل البحرين البطولة بصفته حاملا للقب آخر بطولة في الدوحة 2019 عندما تفوق على المنتخب السعودي بهدف محمد سعد الرميحي في المباراة النهائية، وكشفت القرعة التي أقيمت قبل نحو 3 شهور عن وقوع البحرين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والإمارات والكويت، وسيبدأ «الأحمر» مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب الإماراتي يوم السابع من يناير، ثم يلتقي المنتخب القطري بعدها بثلاثة أيام، ويختتم مشواره في الدور الأول مع المنتخب الكويتي يوم الثالث عشر من يناير.



وكان المدرب البرتغالي هيليو سوزا كشف قبل يومين عن القائمة الأخيرة للبحرين، وشهدت دخول اللاعب الشاب عبدالله الخلاصي بعدما برز بصورة مميزة مع ناديه المحرق وحجز مكانا له في القائمة الأساسية بدلا من الدولي راشد الحوطي الذي غاب عن قائمة «الأحمر»، وضمت أيضا اللاعب العائد من الإصابة أحمد الشروقي على الرغم من ابتعاده عن المباريات وعدم مشاركته كثيرا هذا الموسم، ووقع الاختيار أيضا على لاعب الرفاع الشرقي الشاب حمزة إدريس.



وشهدت القائمة أيضا دخول حارس البديع عمر سالم المعروف باسم «ديدا» كحارس خامس إلى جانب سيد محمد جعفر، وعبدالكريم الفردان، وإبراهيم لطف الله، وعمار محمد، حيث إن سالم يلعب مع البديع معارا من المحرق.

وضمت القائمة المحترفين في الخارج علي مدن «عجمان الإماراتي»، وعبدالله يوسف «برسيجا الإندونيسي»، فيما لم تشهد بقية الأسماء تغييرا كبيرا، وتم اختيار 25 لاعبا من 9 أندية.



وضمت القائمة كلا من: عبدالكريم الفردان، علي حرم، كميل الأسود، محمد جاسم مرهون، حمد شمسان، جاسم الشيخ، سيد رضا عيسى «الرفاع»، سيد محمد جعفر، وليد الحيام، عبدالوهاب المالود، أمين بنعدي، أحمد الشروقي، عبدالله الخلاصي «المحرق»، أحمد بوغمار، مهدي حميدان، سيد ضياء سعيد ومحمد عادل «الخالدية»، عمار محمد، مهدي عبداللطيف، إبراهيم الختال «المنامة»، إبراهيم لطف الله «الأهلي»، حمزة إدريس «الرفاع الشرقي»، عمر سالم «البديع»، عبدالله يوسف «برسيجا»، علي مدن «عجمان».



ومن المتوقع أن تقتصر تحضيرات واستعدادات البحرين للبطولة على التدريبات اليومية المكثفة على فترتين صباحا ومساء دون خوض أي مباراة ودية، مع التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية وسط توقعات باعتماد المدرب سوزا على قائمة نهائية تتضمن 23 لاعبا قبل أن يشد الرحال لمدينة البصرة العراقية قبل انطلاقة البطولة بيومين.